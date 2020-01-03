張宗憲回娘家 富邦準備驚喜卻被破梗

（中央社記者龍柏安台北3日電）富邦勇士今天在主場迎戰寶島夢想家，賽前球團貼心地準備了一支影片，向過去3季都效力富邦的張宗憲致意，沒想到這個神秘驚喜早被破梗，張宗憲說「我賽前就知道了」。

張宗憲之前3季都是富邦勇士的一員，也是SBL上季富邦奪得隊史首冠的功臣之一，本季他加盟東南亞職業籃球聯賽（ABL）的寶島夢想家，今天是他本季首次作客富邦主場，比賽最終雖以76比83落敗，不過賽前老東家除幫他準備冠軍戒指，還貼心地找球員拍攝影片，說說他們心目中的張宗憲，讓他很感動。

比賽結束後，張宗憲坦言，今天雖是兩隊第3次交手，不過每次碰頭他都很緊張，心情也比較複雜，「因為富邦每個球員、教練對我都很熟悉，很謝謝他們在這個場合給我這個特別的影片，也給了我冠軍戒指」。

談到這支影片，張宗憲卻透露他賽前就知道了，他笑說：「是蔡文誠跟我說的，他是個藏不住秘密的人，之前我們一起相約出去吃飯，他就已經跟我說了」。

雖然驚喜影片被破梗，不過對張宗憲來說感動依舊，他坦言，作客富邦主場讓他有了回娘家的感覺，看到過去隊友在影片中說的話，讓他腦海有很多畫面浮現，「過去3年跟這群隊友一起奮戰，有苦也有笑，都是很好的回憶」。（編輯：唐聲揚）1090103