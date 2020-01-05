桃猿確定與勝投王洋將李茲續約 農曆年後報到

（中央社記者謝靜雯台北5日電）中職樂天桃猿隊今天公布與去年勝投及三振王李茲續約，預計農曆年後向球團報到。中職各隊1月陸續展開春訓，桃猿隊將於7日在嘉義縣立棒球場開訓、備戰新球季。

樂天桃猿隊今天公布與李茲續約，李茲去年球季效力桃猿隊，整季30場出賽（27場先發），戰績16勝6敗，另有2次救援成功、1次中繼成功，投出179次三振，出賽防禦率4.18，拿下年度勝投王、三振王。

李茲2016年也曾效力日本職棒，當時就是加盟日職樂天金鷲隊。李茲新球季續留桃猿隊，他表示，在台灣打球是很寶貴的經驗，謝謝過去Lamigo球團給機會，也期待今年樂天接手後的球隊新風貌。

中職新球季將於3月14日開打，目前各隊洋將布局還沒明朗化，僅富邦悍將隊透露目前4名洋將規劃都是熟面孔，包括索沙、伍鐸、包林傑，以及先前傳出中信兄弟有意網羅的洋投羅力，悍將領隊蔡承儒對於順利留下羅力很樂觀。

統一獅隊優先考慮續留的洋將為羅里奇，中信兄弟則傳出新球季簽下曾效力美職洋基隊的投手戴鮑拉（Jose De Paula），但兄弟沒有正式證實。中職新球季放寬洋將註冊人數至4人，但各隊考量洋將預算分配，不一定都會在開季就找齊4名洋將。（編輯：張雅淨）1090105