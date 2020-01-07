桃猿下勾投手張喜凱競爭先發 春訓興奮到睡不著

（中央社記者楊啟芳嘉義7日電）中職樂天桃猿隊側投張喜凱被點名可能擔任新球季先發投手，他表示，由於以前就是先發，應該可以很快適應；面對第一個春訓，他笑說興奮到睡不著，春訓主要會調整投球發力點。

張喜凱是少見的下勾投手，去年季中選秀為桃猿隊第5指名，總教練曾豪駒今天提到，張喜凱可望競爭先發輪值。對此張喜凱說：「投手教練今天已經有跟我說，因為我高中、大學都是先發，應該很快就可以適應。」

張喜凱去年加入職棒後，在二軍出賽7場都是後援，防禦率18.00。他坦言：「去年因為給自己太多想法，太急著表現，結果造成反效果。」

當時球隊學長黃子鵬發現了他的壓力，張喜凱說：「去年學長有一段時間也是下來二軍，他看得出來，叫我不要設太大的目標，照著大學怎麼丟就好。」同樣為出手點特別的側投，張喜凱說會去請教黃子鵬，但他笑說：「我有點害羞，不敢一直去問他。」

去年張喜凱和翁瑋均一起去日職東北樂天隊的秋訓，他指出，日職訓練很有規劃，每天都反覆做一樣的事情，談到收穫最多的地方，張喜凱說：「他們對於髖關節的訓練方式，對我很有幫助，所以特別記得。」

面對職棒生涯第一個春訓，張喜凱笑說：「緊張又興奮，昨天晚上還一直睡不著，因為很期待可以遇到這麼多學長。」張喜凱指出，春訓會以體能和調整動作為主，像是投球的發力點，「因為休賽季時，體能師有幫我調整出手的動作，下半身、髖關節的部分。」（編輯：張芷瑄）1090107