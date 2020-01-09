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SBL台銀雙洋將逞威 斬斷璞園5連勝

最新更新：2020/01/09 21:16

（中央社記者龍柏安台北9日電）台灣銀行洋將瓊斯今天傷癒歸隊，就攻下全場最高的25分、7籃板，搭配大洋將米歇爾也拿下22分、15籃板，兩人合力助隊以90比77擊敗桃園璞園建築，並斬斷對手的5連勝。

第17季超級籃球聯賽（SBL）今天在桃園巨蛋重燃戰火，近況超夯的桃園璞園建築則無法延續連勝腳步，第2節進攻當機僅拿14分，上半場打完就已落後對手14分，提前種下敗因。

剛獲選上週最佳球員的璞園本土射手李啟瑋，今天手感依舊熱得發燙，全場累積13投6中，包括3分球9投中4，攻下全隊最高的18分，可惜缺少隊友火力奧援，陣中唯一洋將愛德（Edvinas Seskus）雖貢獻14籃板與10助攻，無奈全場僅添得4分，璞園本季最長的連勝紀錄也被對手終止。

台銀洋將瓊斯（Matt Jones）上週因阿基里斯腱緊繃缺陣2場，今天重返火線效率奇佳，他3分球5投4中，大洋將米歇爾（Charles Mitchell）也有22分、15籃板的「雙10」演出，就連本土長人謝宗融也挹注17分，台銀火力齊揚轟垮璞園。

璞園在第4節一度追到只差6分，不過連續失誤讓他們錯失追分契機，獲得喘息的台銀則趁機甩開對手追擊，成功斬斷對手連勝。

謝宗融賽後坦言，早上教練有特別提醒，希望他在內線要打得更強勢，他也有聽進去，加上球員們彼此相互信任，他們才能打出流暢的團隊籃球。（編輯：張雅淨）1090109

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