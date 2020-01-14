澳網會外賽 莊吉生首輪傳捷報

澳網男單會外賽首輪，台灣網球好手莊吉生（圖）14日以6比4、6比7（8比10）、6比1擊敗美國選手楊恩。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃巧雯台北14日電）澳網男單會外賽首輪，台灣網球好手莊吉生今天以6比4、6比7（8比10）、6比1擊敗美國選手楊恩。台灣網球一姐謝淑薇、詹詠然與詹皓晴則在另兩地女單、女雙首輪皆吞下敗仗。

澳洲網球公開賽20日起將在墨爾本點燃戰火，台灣選手本週在澳洲各地各自奮戰，其中莊吉生、吳東霖、梁恩碩在澳網會外賽單打率先上陣，力拚會內賽門票。

莊吉生首輪出戰美國選手楊恩（Donald Young），首盤靠著盤末兩度破發得手，以6比4先下一城，但次盤卻廝殺到搶7，在錯過2個賽末點的情況下，以6比7（8比10）讓出，所幸決勝盤頂住壓力，以6比1勝出。

台灣網球一姐謝淑薇上週在布里斯本女網賽女單首輪止步，雙打成功封后，本週轉戰阿得雷德網球賽，女單首戰出戰白俄羅斯名將莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）。

謝淑薇以7比5收下首盤後，次盤遭遇亂流，以1比6棄守，決勝盤盤末兩度發球局遭破，以5比7落敗，連2站單打首輪遭淘汰。

尋求衛冕的詹詠然與詹皓晴在荷巴特女網賽今天首輪迎戰烏克蘭女將班達蓮柯（Kateryna Bondarenko）與加拿大女將菲切曼（Sharon Fichman）所組成的「烏加聯軍」。

詹家姊妹開賽攻勢猛烈，連續攻破對手發球局，以6比2先搶下首盤，但次盤卻頭尾發球局都失守，以3比6讓出，在決勝盤搶十大戰，一路落後的情況下，未能扭轉劣勢，以4比10吞敗，新球季連2站一輪遊。（編輯：唐聲揚）1090114