王柏融隨桃猿自主訓練狀態佳 有意願打6搶1

（中央社記者謝靜雯台北15日電）旅日火腿隊野手王柏融近期在嘉義縣與樂天桃猿隊一同自主訓練，日本媒體也來台採訪；王柏融說目前擊球感覺不錯，更有自信面對新球季，也提到若球團放行，願意打6搶1奧運資格賽。

王柏融近期跟著樂天桃猿隊維持自主訓練，備戰新球季，台灣職棒球隊的春訓訓練量不輕，王柏融照著菜單完成訓練，與過往中職隊友在一起，他的心情顯然不錯，並表示大家感情很好，也會互相開玩笑，訓練氣氛很好。

去年旅日第一年，王柏融表現備受關注，卻因為傷勢影響出賽，整季一軍88場出賽，打擊率2成55，敲出3發全壘打，與外界預期的成績有點落差；王柏融表示，整季打擊揮棒軌跡、身體的延伸感覺沒辦法做到很好，儘管旅日第一年球季成績不理想，但都是很好的經驗。

談起目前訓練狀況，王柏融表示，擊球飛行的距離和身體延伸的感覺慢慢找回來，配合重量訓練，身體的素質也有提升，更有自信的迎接新球季；至於新球季目標，王柏融表示，健康放第一，不要受傷，能為球隊勝利做出貢獻。

火腿隊今年由同樣曾是左強打者的小笠原道大任首席兼打擊教練，王柏融表示，少棒時期就知道小笠原道大是傳奇強打者，也期待小笠原道大可以提供打擊上的建議和經驗指導。

王柏融去年季後有加入世界12強棒球賽中華代表隊，對於今年4月1日開打的奧運棒球最終資格賽，王柏融表示，如果球團許可，也想要為了台灣努力，在最頂級的國際賽事上與各國的選手切磋。（編輯：張芷瑄）1090115