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SBL九太赴台中監獄公益賽 邀哈孝遠年前送暖

最新更新：2020/01/15 14:31
超級籃球聯賽（SBL）九太科技籃球隊14日前往台中監獄與受刑人以球會友，圖為九太球員李家瑞（中）跳起灌籃，獲得現場掌聲。（九太科技隊提供）中央社記者黃巧雯傳真 109年1月15日
超級籃球聯賽（SBL）九太科技籃球隊14日前往台中監獄與受刑人以球會友，圖為九太球員李家瑞（中）跳起灌籃，獲得現場掌聲。（九太科技隊提供）中央社記者黃巧雯傳真 109年1月15日

（中央社記者黃巧雯台北15日電）SBL九太科技繼赴花蓮監獄進行寒冬問暖送愛心活動後，14日改往台中監獄，由九太初代球星哈孝遠主持，與中監「同學」進行公益賽，中監同學隊最終以64比61首度擊敗九太。

超級籃球聯賽（SBL）九太科技籃球隊自民國91年起開始進行「愛心到監獄」的義行，18年來巡迴台中、花蓮、宜蘭、台北、高雄監獄。

繼108年12月前往花蓮監獄進行寒冬問暖送愛心活動後，九太昨天在九太科技董事長沈會承帶領下，改往台中監獄與受刑人以球會友，由九太初代球星、藝人哈孝遠主持，與中監「同學」進行公益賽。

九太球員在中場休息時，還逗趣抱起中監同學進行灌籃，現場笑聲連連，前鋒李家瑞表示：「重要的是比賽過程中和同學們的互動，以及信心喊話，盼他們能誠實面對自己，重回社會的懷抱。」

上半場中監同學隊不斷快攻，九太李家瑞兩度灌籃成功；下半場中監同學隊依然手感火燙，最後以3分差距險勝九太，拿下首勝。

另外，沈會承也與中監獄友們合唱「感恩的心」，溫馨氣息傳播在台中監獄，他表示：「鼓勵獄友選擇對的道路，堅持地勇敢走下去。」（編輯：張雅淨）1090115

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