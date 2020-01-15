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雷納德飆43分創本季個人新高 快艇撞翻騎士[影]

最新更新：2020/01/15 17:05
影片來源：MLG Highlights YouTube頻道

（中央社洛杉磯14日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯快艇今晚在主場迎戰克里夫蘭騎士，快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）斬獲43分創個人本季單場得分新高，幫助球隊以128比103大勝騎士。

快艇前鋒喬治（Paul George）因傷連續3場缺陣，但雷納德挺身而出，整場22投14中，三分球10投6中，奪得全場最高43分，填補喬治不在場上的戰力缺口。

雷納德今天拿下個人本季單場得分新高前，曾於去年12月13日對戰明尼蘇達灰狼的比賽砍下42分，而他先前效力多倫多暴龍期間，曾在去年一月對上猶他爵士的比賽，飆出個人生涯單場最高的45分。

至於快艇其他球員的表現，威廉斯（Lou Williams）今天13投10中，共挹注24分，祖巴奇（Ivica Zubac）繳出12分、10籃板，貝佛利（Patrick Beverley）貢獻10分、9助攻、7籃板。

騎士則是由薩克斯頓（Collin Sexton）奪得全隊最高25分，奧斯曼（Cedi Osman）砍下21分，賈蘭德（Darius Garland）得14分、10助攻。

今天比賽上半場結束，雷納德就已獲得26分，快艇也以66比50大幅領先。快艇進入第3節依舊得分大爆發，第3節打完以106比71領先35分奠定勝基，終場就以25分差距收下主場勝利。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1090115

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