NBA選秀狀元威廉森傷後復出 首場正規賽戰馬刺

美國職籃NBA紐奧良鵜鶘隊因傷休養至今的威廉森，首場正規賽訂於22日出戰聖安東尼奧馬刺。（圖取自twitter.com/NBA）

（中央社紐奧良15日綜合外電報導）美國職籃NBA選秀狀元、紐奧良鵜鶘的威廉森（Zion Williamson）因傷休養至今，他令人等待已久的首場正規賽訂於22日出戰聖安東尼奧馬刺。

路透社報導，鵜鶘總經理葛里芬（David Griffin）今天宣布這項消息，威廉森將在主場迎戰來訪的馬刺。

就在NBA本賽季展開前，威廉森右膝受傷，他在10月21日動手術修復右膝半月板撕裂傷，停賽將近3個月。

葛里芬告訴媒體：「他的情況讓我們相信，他已達到自認已準備好上場的狀況，一切正朝著好的方向發展。」

葛里芬說，威廉森不會連續上場比賽，但每場比賽不受上場幾分鐘的限制。

鵜鶘總教練詹特瑞（Alvin Gentry）表示，他還需要時間觀察威廉森長時間停賽後的體能狀況，並且思考在球場上他與哪4名球員能夠最佳配合。儘管如此，詹特瑞對威廉森很快就會回到球場仍感欣喜。

威廉森在4場季前賽命中率達到71.4%，平均每場獲得23.3分、6.5籃板。

鵜鶘本賽季至今戰績15勝26敗，明天將在主場出戰猶他爵士。（譯者：徐睿承/核稿：嚴思祺）1090116