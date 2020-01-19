接受王建民指導開眼界 魏碩成不心急扎根看長遠

（中央社記者謝靜雯台北19日電）王建民加入中信兄弟教練團協助投手訓練，魏碩成接受指導，直言學到完全不同的新資訊；魏碩成在去年選秀第2輪被選入，新球季不急著上一軍，願花時間扎根，讓未來路走得長久。

王建民今年擔任中職中信兄弟隊二軍客座投手教練，兄弟隊16日正式開訓，可以看到王建民將過往在佛州棒球農場學校學到的訓練方式教給兄弟投手群；投手魏碩成去年季中選秀第2輪被兄弟選進，在開訓首日也有接受王建民指導。

魏碩成表示，接受王建民指導，跟過去接觸過的東西完全不同，學到許多新資訊，才知道原來棒球可以用很多方式去呈現；王建民成為教練團，魏碩成提到，過去看王建民在大聯盟打拚，感覺不是只為了自己，像是為了全台灣人在打球，他也期許自己未來能夠靠打棒球感染大家。

魏碩成目前還沒有中職一軍先發出賽紀錄，去年季後有參加亞洲冬季棒球聯盟，總計3場先發出賽，戰績1勝1敗，出賽防禦率6.57，魏碩成說，冬季聯盟期間，教練林威助和林恩宇在心態和觀念上都給予很多提醒。

有了冬季聯盟實戰經驗，魏碩成明白，想要在職棒環境生存，還有很多東西需要加強，職棒和業餘層級完全不同，無論控球、戰術、投球節奏等，都需要重新學習，每場輸贏對球隊都很重要，需要更精密、更講究。

今年為職棒生涯第一個完整球季，目前教練團給魏碩成的定位為先發投手，魏碩成表示，上一軍當然是目標，但不會著急想要上一軍，「今年所有的重心放在學習，好好把根扎實，未來的路才能走得長久。」（編輯：管中維）1090119