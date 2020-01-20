廖乙忠高宇杰岳東華發光 林威助有成就感

中華職棒中信兄弟隊二軍總教練林威助（圖）20日出席「王貞治榮光的軌跡」海外展記者會，提到近年最有成就感的事，就是看到高宇杰、岳東華和廖乙忠在職棒、國際賽發光。中央社記者謝靜雯攝 109年1月20日

（中央社記者謝靜雯台北20日電）中華職棒中信兄弟隊二軍總教練林威助今天談到近期球隊訓練狀況，他特別要求球員做好基本功，也提到近年最有成就感的事，就是看到高宇杰、岳東華和廖乙忠在職棒、國際賽發光。

林威助今天出席「王貞治榮光的軌跡」海外展記者會。兄弟隊從16日正式展開春訓，林威助表示，現階段任務是春訓，不斷與球員討論，強化他們打擊、守備等基本觀念。

林威助說，在二軍訓練球員，重點是培養更多一軍可用的戰力，希望看到球員們的進步，除了技術、肌力的強化，心理上也希望透過不斷的溝通，讓球員知道下一步該怎麼走。

兄弟隊投手廖乙忠、捕手高宇杰、野手岳東華去年球季不僅在一軍拿出好表現，也獲得肯定入選世界12強棒球隊中華代表隊，林威助坦言是這兩年最有成就感的事，也希望繼續扮演好二軍總教練角色，替球隊厚實板凳深度。（編輯：唐聲揚）1090120