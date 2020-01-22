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洛杉磯市議會呼籲MLB 把世界大賽冠軍改頒給道奇

最新更新：2020/01/22 13:38

（中央社洛杉磯21日綜合外電報導）在偷暗號醜聞爆發後，洛杉磯市議會今天呼籲美國職棒大聯盟MLB收回休士頓太空人和波士頓紅襪的世界大賽冠軍，並將冠軍改頒給洛杉磯道奇。

洛杉磯市議會通過一項具象徵意義的決議，市議會成員呼籲將2017年、2018年的世界大賽冠軍改頒給道奇。洛杉磯道奇陸續敗給太空人、紅襪，連續兩年在世界大賽鎩羽而歸。

MLB主席曼佛瑞德（Rob Manfred）公布調查報告，證實太空人在2017年整年與世界大賽期間，利用複雜且非法的手段竊取對手暗號。

在調查報告公開後，太空人總教練辛區（AJ Hinch）、總經理魯諾（Jeff Luhnow）都被禁賽一年，隨後也被球團解雇。

2017年擔任太空人板凳教練的波士頓紅襪總教練柯拉（Alex Cora），因曾協助設計偷暗號的計畫而被紅襪開除，預料也將面臨MLB給的處分。

要MLB把世界大賽冠軍改頒給道奇的提案人之一，是洛杉磯市議員塞迪約（Gilbert Cedillo），他說：「不作弊的運動員，想要公平的競爭，也想要贏得自己的冠軍頭銜。」

「我們在意的是紀錄所反映的事實，而很顯然的，作弊的人不該獲得獎賞，我們不希望這變成新常態。」

「我無法理解…靠作弊贏得冠軍，然後像光明正大贏得的一樣，把（冠軍獎盃）給陳列出來，是什麼心態。」

儘管MLB得面對呼籲撤回太空人2017年冠軍頭銜的耳語，分析師卻表示，曼佛瑞德不願冒險與球員工會發生爭執，因此極不可能採取這類舉動。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1090122

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