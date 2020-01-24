高夫進澳網16強 小威大坂直美瓦芝妮雅琪遭淘汰

澳洲網球公開賽女單24日有3名前冠軍慘遭淘汰，包括去年封后的大坂直美敗給15歲美國小將高夫（圖）。（圖取自twitter.com/CocoGauff）

（中央社墨爾本24日綜合外電報導）澳洲網球公開賽女單今天有3名前冠軍慘遭淘汰，包括去年封后的大坂直美敗給15歲美國小將高夫、小威廉絲爆冷輸給中國選手王薔，以及「丹麥甜心」瓦芝妮雅琪落敗後正式退休。

日本名將大坂直美去年在美國網球公開賽第3輪以6比3、6比0輕鬆擊敗高夫（Coco Gauff），今天卻因連串反拍失誤，讓對手上演復仇秀。高夫僅花67分鐘就以6比3、6比4讓這位前世界球后打包，順利挺進16強。

首度參加澳網女單比賽的高夫，首輪便淘汰拿過7座大滿貫冠軍的大威廉絲（Venus Williams），如今繼續她的奇幻之旅。

高夫賽後告訴拉佛球場（Rod Laver Arena）觀眾：「老實說，命運真奇妙。2年前我在澳網青少年組首輪遭淘汰，現在我打到這裡。這真是瘋狂。」

7度在澳網封后的美國名將小威廉絲（Serena Williams），今天也經歷14年來在澳網最早遭淘汰紀錄，以4比6、7比6(7比2)、5比7敗給王薔，止步32強。

29歲廣受球迷歡迎的前世界球后瓦芝妮雅琪（Caroline Wozniacki），去年便宣布今年澳網後將退休。她生涯僅拿過1座大滿貫冠軍，就是2018年在澳網封后。

瓦芝妮雅琪今天在第3輪以5比7、6比3、7比5敗給突尼西亞選手加博（Ons Jabeur），結束16年職業生涯。

賽後她熱淚盈眶但面帶微笑表示：「我想感謝球迷，我們在球場上感受的支持真的很美好。我還要感謝家人的支持，尤其在我職業生涯一直擔任教練的父親。」（譯者：侯文婷/核稿：張正芊）1090124