回憶初見Kobe 脫口秀笑匠小故事催淚百萬人

（中央社記者林宏翰洛杉磯28日專電）籃球明星布萊恩（Kobe Bryant）猝逝，脫口秀主持人吉米法隆分享第一次見面、開車買啤酒的趣事，笑中帶淚，「紀念Kobe最好的方法，就是效法他留下來的典範」。

41歲的布萊恩與13歲的女兒吉安娜（Gianna）26日搭乘直升機失事，多年好友吉米法隆（Jimmy Fallon）昨天在「今夜脫口秀」（The Tonight Show）節目上難掩哀傷的情緒說：「全世界都心碎了。」

吉米法隆說：「柯比在世的時候，是一個充滿生命力的人，堅強、有創意又活得精彩。我覺得他將會永遠活在我的腦海裡。」這則影片似乎說出很多人的心聲，網路上廣為轉載，YouTube平台超過600萬人觀看。

「柯比17歲的時候我就認識他，當時我21歲。他是湖人隊的菜鳥，我剛開始在LA做喜劇演出。我們在一場派對上見面，兩個人都不認識其他人，所以我們就開始聊天。」吉米法隆回憶。

「嘿，你做什麼的。」柯比回說「我打籃球的。」兩人越聊越投緣，派對主人突然詢問，有沒有人願意跑腿買啤酒。17歲還不喝酒的柯比邀了吉米法隆一起去。

剛到洛杉磯、人生地不熟的兩人，到了一間只做外送的店，不賣酒給他們。原本吉米法隆要放棄了，結果柯比拿出身分證，對店員說「我是湖人隊的」。結果兩人抱著5箱啤酒，回頭拯救了派對。

吉米法隆說，那晚兩人道別後，柯比繼續在籃球路上奮鬥，成了一個傳奇球員：5座總冠軍、2屆奧運金牌、18次入選明星賽，NBA歷史上最棒、最受尊敬的球員之一。

他哽咽說：「這幾年來，每當我們見面，總是會笑著講到那個晚上，我們兩個第一次見面。」

柯比是4個女兒的父親，吉米法隆家裡也有2個女兒。這些年與柯比見面時，兩個人總愛說笑、聊育兒經，互相取笑「為了想辦法當一個好爸爸，過程中發生了多少糗事」。

吉米法隆向觀眾分享他所認識的柯比，「他每次遇到困難，都會想盡辦法克服、努力回到工作上」。他以此安慰觀眾，「紀念柯比最好的方式，就是效法他留下來的典範：愛你的家人、愛你的隊友，比場上任何人都要更努力」。

最後，吉米法隆留下令觀眾揪心的結語：「柯比，當我們再次相見的時候，我們再一起去買啤酒。」（編輯：郭中翰）1090129