因應武漢肺炎疫情 SBL明星賽確定停辦

（中央社記者龍柏安台北30日電）中華民國籃球協會秘書長李一中今天表示，武漢肺炎疫情至今還沒趨緩跡象，考量球迷與球員安全，原訂2月8日登場的第17季超級籃球聯賽（SBL）明星賽將確定停辦。

嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）疫情在全球蔓延，台灣已有9例確診病例。李一中表示，今天中午已和轉播單位及明星賽執行單位開會，三方已取得停賽共識，畢竟「不怕一萬，就怕萬一」。

台灣在2003年曾爆發過大規模的嚴重急性呼吸道症候群（SARS），導致籃壇年度重頭戲的瓊斯盃國際籃球邀請賽被迫停辦過一次，而今年SBL明星賽則是首次因疫情宣布停辦。

今年明星賽原訂於2月8日在新莊體育館舉行，李一中表示，由於SBL明星賽下週就要開打，加上還有一些前置作業，因此必須盡快做出決定，他強調：「我們以球員、球迷安全考量為第一優先，一切以大局為重。」

至於2月21、24日在台北和平籃球館舉行的亞洲盃男籃資格賽，李一中則表示，目前還沒收到亞洲籃球總會的停賽通知，由於同一時間在中國也有比賽要進行，他評估「要停應該會一起停。」

第17季SBL下半季賽事，將於3月7日於板橋體育館開打，對此，李一中表示，由於距離開打還有一個多月的時間，因此暫時不受影響。（編輯：謝雅竹）1090130