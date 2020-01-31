奧運射擊混雙合體 呂紹全林穎欣先各自努力

（中央社記者黃巧雯桃園31日電）呂紹全與林穎欣在2018年雅加達-巨港亞運混雙10公尺空氣步槍奪金，這次將聯手出征2020東京奧運混雙項目，不過今天兩人皆異口同聲表示，先顧好自己，各自加油。

林穎欣率先拿下女子10公尺空氣步槍奧運入場券後，靠著呂紹全去年11月亞洲射擊錦標賽摘下男子10公尺空氣步槍奧運門票，兩人獲得搭檔參加東京奧運混雙賽事的機會。

林穎欣、呂紹全皆是首度挑戰奧運，而兩人近期以各自調整狀態為主，林穎欣透露，接近奧運時才會一起展開練習，「畢竟之前有配過，應該不會有什麼問題」。

林穎欣自認與呂紹全個性互補，她形容呂紹全較放得開，自己則容易壓抑在內心，而呂紹全也會提醒她不要太緊張。

對於兩人將再度聯手出征，林穎欣吐槽地說：「成績上就各自加油，不要拖別人後腿就好。」

呂紹全表示，希望先顧好個人項目，「再看混雙能不能多一個機會」。

林穎欣則向呂紹全喊話，「這次靠你囉，你要加油」。呂紹全強調，他會盡力。

相較於混雙項目，林穎欣坦言，比較喜歡個人項目，但混雙多一個磨練自己心態的機會也不錯。（編輯：唐聲揚）1090131