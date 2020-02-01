湖人比賽中悼驟逝Kobe 座位披8號或24號球衣

布萊恩驟逝後，美國職籃NBA洛杉磯湖人在1日首度出賽，球場中的每個座位，都有布萊恩生前用過的兩個背號，8號或24號的球衣。（圖取自twitter.com/Lakers）

（中央社洛杉磯1日綜合外電報導）布萊恩驟逝後，美國職籃NBA洛杉磯湖人在今天首度出賽，他們將於主場紀念布萊恩，空了兩個場邊座位紀念他與他女兒，每個座位也都披上布萊恩生前用過的8號或24號球衣。

41歲的布萊恩（Kobe Bryant）、他13歲的女兒吉安娜．布萊恩（Gianna Bryant）及其他7人，於26日搭乘直升機前往一場青少年籃球賽途中，不幸遭遇墜機意外，機上9人全部罹難。

布萊恩生前20年的NBA生涯全都在湖人度過，曾幫球隊奪得5座總冠軍，他的驟逝讓湖人悲痛不已，並因此取消前一場對上同城球隊快艇的比賽，直到今天才在主場迎戰拓荒者，這是湖人在布萊恩過世後首度出賽。

在比賽前幾個小時，球場空了兩個場邊的座位，用來紀念布萊恩和吉安娜．布萊恩。

球場中的每個座位，也都有布萊恩生前用過的兩個背號，8號或24號的球衣。

球場管理人員請求沒有買到入場門票的球迷，「在家和家人、朋友、摯愛的人」一起觀看預先規劃好的賽前紀念儀式。

即便如此，大批球迷仍在球場附近聚集，高呼布萊恩的名字。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1090201