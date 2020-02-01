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武漢肺炎疫情蔓延 世界羽聯：東奧積分賽延期

最新更新：2020/02/01 17:08

（中央社陵水1日綜合外電報導）由於2019新型冠狀病毒（2019－nCoV）疫情蔓延，世界羽球聯盟證實，原定在海南島舉行的中國陵水羽球大師賽被迫延期。陵水大師賽是東京奧運積分賽之一。

由於多位選手退出，陵水大師賽主辦單位決定延期。原定賽程是2月25日至3月1日。

世界羽球聯盟（The Badminton World Federation, BWF）發表聲明說：「世界羽聯和中國羽毛球協會確認決定推遲舉辦2020年陵水國際羽毛球大師賽，其原因是人們對中國及周邊地區新型冠狀病毒的擔憂。」

世界羽球聯盟指出，這項賽事可能改到5月，不過選手在改期比賽中獲得的排名積分，將不再對奧運積分產生影響，因為奧運積分資格賽截止至今年4月底。

根據中國衛生部門表示，截至1月31日止，共有259人因感染2019新型冠狀病毒致死。2019新型冠狀病毒源自湖北省武漢市。

世界羽球聯盟表示，仍希望重要賽事「亞洲羽球錦標賽」（Badminton Asia Championships）能夠按照原定計畫4月21日至26日在武漢如期舉行。（譯者：曹宇帆/核稿：陳昱婷）1090201

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