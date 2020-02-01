更多編輯台推薦新聞：
防武漢肺炎注意洗手 6大時機要知道
生活

防武漢肺炎注意洗手 6大時機要知道

台灣成功分離武漢肺炎病毒株 專家：5年內有機會做出疫苗
生活

台灣成功分離武漢肺炎病毒株 專家：5年內有機會做出疫苗

鄭麗君推薦書單 響應書展延期閱讀不停息
文化

鄭麗君推薦書單 響應書展延期閱讀不停息

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟
政治

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
籲美國挺台灣加入世衛組織 民眾向白宮請願
首頁 / 運動

ABL夢想家先發5人得分雙位數 擊退馬來西亞猛龍

最新更新：2020/02/01 18:06

（中央社記者黃巧雯台北1日電）東南亞職業籃球聯賽（ABL）寶島夢想家隊今天靠先發5球員得分都達雙位數，終場以85比79扳倒馬來西亞猛龍隊，報了先前在客場輸球的一箭之仇，收下2連勝。

美國職業籃球聯盟（NBA）洛杉磯湖人隊退役球星布萊恩（Kobe Bryant）驟逝，猛龍與夢想家開賽分別採取進攻時間24秒、8秒違例，致敬布萊恩。

為提升禁區戰力，賽前戰績第4的夢想家找新洋將華金斯（Ryan Watkins）助陣，在主場彰化縣立體育館上演處女秀，但首戰面對戰績第6的猛龍表現平平，上場32分鐘僅繳出14分、7籃板、1助攻。

夢想家首節靠球員楊敬敏、華金斯與塔克（Anthony Tucker），拉出13比7攻勢，卻在次節遭反超，上半場結束，夢想家以36比37落後。

兩隊下半場上演拉鋸戰，洋將杰倫楊（Jerran Young）第三節尾聲關鍵上籃，助夢想家帶3分領先進入決勝節。

雙方決勝節互有領先，夢想家陣中3名洋將在67比71落後時聯手出擊，開啟9比0攻勢，再度要回領先，加上塔克讀秒階段2罰全中，奠定勝基，終場以6分差勝出。

夢想家5先發球員得分都達雙位數，包括塔克、杰倫楊各貢獻22分、20分。

夢想家控球後衛陳世念傷後復出首戰，替補拿下3分、1籃板；再度回到球場的陳世念相當開心表示，猛龍團隊執行力雖強，但球隊已做好準備，相信只要依教練戰術執行就能奪勝。（編輯：李明宗）1090201

延伸閱讀
ABL塔克第3節回神 夢想家扳倒新加坡騰飛ABL塔克大三元做白工 夢想家遭菲律賓火焰逆轉ABL夢想家末節反撲無力 首戰吞敗

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報