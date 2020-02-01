ABL夢想家先發5人得分雙位數 擊退馬來西亞猛龍

（中央社記者黃巧雯台北1日電）東南亞職業籃球聯賽（ABL）寶島夢想家隊今天靠先發5球員得分都達雙位數，終場以85比79扳倒馬來西亞猛龍隊，報了先前在客場輸球的一箭之仇，收下2連勝。

美國職業籃球聯盟（NBA）洛杉磯湖人隊退役球星布萊恩（Kobe Bryant）驟逝，猛龍與夢想家開賽分別採取進攻時間24秒、8秒違例，致敬布萊恩。

為提升禁區戰力，賽前戰績第4的夢想家找新洋將華金斯（Ryan Watkins）助陣，在主場彰化縣立體育館上演處女秀，但首戰面對戰績第6的猛龍表現平平，上場32分鐘僅繳出14分、7籃板、1助攻。

夢想家首節靠球員楊敬敏、華金斯與塔克（Anthony Tucker），拉出13比7攻勢，卻在次節遭反超，上半場結束，夢想家以36比37落後。

兩隊下半場上演拉鋸戰，洋將杰倫楊（Jerran Young）第三節尾聲關鍵上籃，助夢想家帶3分領先進入決勝節。

雙方決勝節互有領先，夢想家陣中3名洋將在67比71落後時聯手出擊，開啟9比0攻勢，再度要回領先，加上塔克讀秒階段2罰全中，奠定勝基，終場以6分差勝出。

夢想家5先發球員得分都達雙位數，包括塔克、杰倫楊各貢獻22分、20分。

夢想家控球後衛陳世念傷後復出首戰，替補拿下3分、1籃板；再度回到球場的陳世念相當開心表示，猛龍團隊執行力雖強，但球隊已做好準備，相信只要依教練戰術執行就能奪勝。（編輯：李明宗）1090201