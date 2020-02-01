Kobe身故後湖人首戰 詹姆斯：永誌不忘兄弟情[影]

影片來源：Los Angeles Lakers YouTube頻道

（中央社洛杉磯31日綜合外電報導）美國職籃NBA傳奇球星「黑曼巴」柯比．布萊恩過世後，洛杉磯湖人隊今天迎來首場比賽，前鋒詹姆斯賽前感性致詞，推崇這位在直升機空難中身亡的「兄弟」將被永誌不忘。

湖人隊退役球員布萊恩（Kobe Bryant）與他的13歲女兒吉安娜（Gianna）及其他7人，在1月26日的直升機意外中罹難。

「詹皇」詹姆斯（LeBron James）首先依序念出9名罹難者的名字，接著把事先準備的講稿丟到一旁，然後說，「湖人帝國的各位兄弟，如果我把這鬼東西大聲唸出來，那就是瞧不起你們大家，所以我要說說內心話」。

他在震耳欲聾的掌聲中，告訴洛杉磯史泰博中心（Staples Center）座無虛席的「家人們」：「我知道大家會替柯比開個追悼會，但我認為今晚就是頌揚他的機會。」

「我們要頌揚他20年的血汗和淚水、忍受身體的疲乏、重新振作，以及竭盡所能追求卓越的決心。今晚我們頌讚那位18歲加入湖人隊的小伙子，他打到38歲退休，然後成為可能是我們過去3年來看過最棒的父親。」

詹姆斯穿著有布萊恩背號的24號球衣說：「柯比對我來說是個兄弟…而在我的籃球生涯裡，我們共同之點在於追求勝利與卓越的決心。」

「我現在站在這裡，對我來說意義重大，我要與隊友延續他遺留的輝煌成果，不僅是在今年，而是在我們從事所熱愛籃球運動的所有歲月中，因為那正是柯比．布萊恩希望的事。」

詹姆斯引用布萊恩2016年4月在湖人隊最終場比賽後的著名道別詞說道：「所以，用柯比．布萊恩的話來說，黑曼巴下線（Mamba out）。」

「但用我們的話來說，永誌不忘，兄弟長存。」

布萊恩生前20年的NBA生涯全都在湖人度過，曾幫球隊奪得5座總冠軍，他的驟逝讓湖人悲痛不已，並因此取消前一場對上同城球隊快艇的比賽，直到今天才回到主場迎戰拓荒者。這是湖人在布萊恩過世後首度出賽，但終場以119比127落敗。（譯者：侯文婷/核稿：張佑之）1090201