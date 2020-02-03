酋長超級盃逆轉奪冠 明星四分衛獲MVP

NFL酋長2日在超級盃末節猛灌21分，以31比20逆轉擊敗49人。酋長明星四分衛馬霍姆斯（持球者），獲選超級盃最有價值球員（MVP）。（美聯社）

（中央社邁阿密2日綜合外電報導）NFL酋長今天在超級盃末節猛灌21分，以31比20逆轉擊敗49人，繼1970年後再度奪冠，末節兩次關鍵傳球，讓隊友達陣的酋長明星四分衛馬霍姆斯，獲選超級盃最有價值球員（MVP）。

職業美式足球聯盟NFL第54屆超級盃今天進行，美國聯會（AFC）冠軍堪薩斯酋長前3節結束時，以10比20落後國家聯會（NFC）冠軍舊金山49人，但酋長在第4節演出驚天大逆轉。

第4節馬霍姆斯（Patrick Mahomes）的適時傳球，讓凱爾西（Travis Kelce）衝進達陣區拿下分數，在巴克（Harrison Butker）完成加踢後，酋長將落後追到剩下3分差距。

之後，馬霍姆斯傳球，讓閃過防守球員的威廉斯（Damien Williams）跑進達陣區得分，在巴克也穩穩完成加踢後，酋長24比20逆轉戰局。

威廉斯在比賽尾聲獨跑38碼達陣，讓酋長拉開領先，加上巴克又完成加踢，最終酋長以31比20逆轉擊敗49人，在1970年後，迎來隊史第2座超級盃冠軍。

馬霍姆斯上個賽季獲選年度MVP，本季率酋長克服逆境，在第4節演出大逆轉，拿下睽違半個世紀的超級盃冠軍，獲得超級盃MVP殊榮。

賽前接受電視媒體訪問時，馬霍姆斯曾說：「我們從未喪失信心，我覺得那是最重要的，隊上每個人都不曾把頭低下，我們相信彼此，這是我們整年下來的信念。」

馬霍姆斯完成286碼傳球，兩度助隊友達陣，且這兩次傳球，都是在關鍵的第4節。

率酋長在超級盃奪冠，24歲又138天的馬霍姆斯，也成為史上第2年輕的冠軍四分衛，史上最年輕的冠軍四分衛，是匹茲堡鋼人的羅斯里斯柏格（Ben Roethlisberger），他率隊奪冠時，僅23歲又320天。

馬霍姆斯是史上第一個，在滿25歲前，就拿過年度MVP、超級盃MVP的四分衛。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1090203