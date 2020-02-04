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武漢肺炎影響 HBL八強賽擬閉門開打

最新更新：2020/02/04 20:12

（中央社記者黃巧雯台北4日電）受到武漢肺炎疫情延燒影響，原定2月9日起開打的高中籃球聯賽（HBL）八強賽，據了解，可能將採閉門開打模式，為史上首次，體育署預計6日對外說明。

108學年度高中籃球聯賽男子、女子組八強賽將於2月9日起在台北和平籃球館以及台北市立體育館兩地開打，高中體總近期除了密切關注武漢肺炎疫情，並已發文至各校。

根據公文內容指出，為防止疫情擴散，經教育部體育署指示依據中央流行疫情指揮中心所公布疫情狀況，決議凡於密閉式空間辦理各項學生聯賽，均不對外開放觀賽，包括啦啦隊、觀眾及家長。

除了比賽採閉門開打，屆時主辦單位將在場館出入口安排人員為參賽球隊偵測體溫，若發現高燒（額溫37.5度以上）、有呼吸道症狀（咳嗽）禁止進入場內，並勸導儘速就醫。

主辦單位對於各隊進場人數祭出限制，每隊每日不得超過30人進入場館（含隊職員及選手），並請各校填寫名單，未填者不得進場。

HBL八強賽男子組包括能仁家商、南山高中、東山高中、泰山高中、南湖高中、青年高中、光復高中與高苑工商；女生組包含北一女中、永平高中、南山高中、永仁高中、滬江高中、淡水商工、陽明高中與普門中學，八強賽採單循環，取前4強進軍台北小巨蛋四強決賽。（編輯：方沛清）1090204

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