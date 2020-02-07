曾豪駒執教處女秀 最佳打線應戰日職羅德

中職樂天桃猿隊8日將在日本石垣島與日職羅德隊展開首場交流賽，這也是球隊轉手後，新任總教練曾豪駒（右）首場實戰，他表示，已要求眾人把內容做好，打線將排出最佳陣容應戰。中央社記者張新偉日本石垣市攝 109年2月7日

（中央社記者謝靜雯石垣市7日電）中職樂天桃猿隊明天與日職羅德隊首場比賽，是球隊轉手後，新任總教練曾豪駒首場實戰，近年對戰吞下5連敗，曾豪駒表示，要求內容做好，打線將排出最佳陣容應戰。

桃猿隊（含前身Lamigo桃猿隊）從2016年起，每年季前都會到日本沖繩石垣島與日職千葉海洋羅德隊進行交流賽，今年球隊轉手，換上新的隊名「樂天桃猿」隊，也由新任教頭曾豪駒接手領軍，外界期待首場實戰打出新氣象。

桃猿隊過往在石垣島交流賽與羅德隊對戰，戰績勝少敗多，今年賽前吞下對戰5連敗，明天別具意義的比賽，曾豪駒表示，因為算是春訓到目前為止第一場實戰熱身賽，輸贏會在意，但更希望要求大家把內容做好，「內容準備好才有贏球的機會，注意大家表現的內容，把比賽的態度慢慢凝聚在一起」。

過去對戰多居下風，曾豪駒表示，比賽一定有輸贏，每年到石垣島比賽，桃猿隊多以年輕球員為主，年輕球員面對高強度對手，心理上難免比較緊繃，沒辦法放鬆，但也希望他們透過交流賽，心理素質能慢慢提升，可以把平時的訓練成果拿出來。

明天首場交流賽，桃猿隊預計派出年輕投手翁瑋均先發，投手江國謙、張喜凱中繼待命，翁瑋均先發任務是4局或80顆，曾豪駒希望看到翁瑋均的成長；至於先發打線，曾豪駒表示，去年交流賽首場比賽大比分輸球，感覺是球員準備不足，此次交流賽會以最佳打線陣容應戰。（編輯：吳協昌）1090207