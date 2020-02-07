張喜凱石垣島交流賽中繼亮相 要展現怪投優勢

中職樂天桃猿隊新秀投手張喜凱8日將在與日職羅德隊交流賽中繼亮相，身為中職少見的下勾投手，下半身力量的運用是關鍵，張喜凱7日說，秋訓和春訓期間，特別重視身體柔軟度訓練，希望能幫助場上投球表現。中央社記者張新偉石垣市攝 109年2月7日

（中央記者謝靜雯石垣市7日電）中職樂天桃猿隊新秀投手張喜凱，將於明天與日職羅德隊交流賽中繼亮相，「下勾投手」張喜凱是球隊潛力新秀，春訓特別在意柔軟度和下半身的運用，追求控球、希望展現怪投優勢。

張喜凱去年中職選秀第5輪被桃猿隊選進，球隊對張喜凱有期待，去年季後送張喜凱赴日，與日職樂天隊一同秋訓，張喜凱表示，過去一直以為場上要用力量去拚，但是從日職秋訓到回台春訓期間，也學習到運用髖關節、增加身體柔軟度的重要性。

張喜凱是中職少見的下勾投手，也明白對怪投來說，下半身力量的運用是關鍵，他說秋訓和春訓期間，特別重視身體柔軟度訓練，希望能幫助到場上投球表現。

明天與日職羅德隊比賽中繼待命，張喜凱表示，把比賽當作春訓、秋訓練習結果的驗收，上場做好自己的本分，職棒生涯首場正式對外賽，就是碰上高強度日職球隊，張喜凱說：「蠻興奮的，但還是要把該做的事情做好」。

對於羅德隊的打者，張喜凱表示，沒有特別鎖定的球員，無論對手是誰上場就是對決，雖然不熟悉對手，但已經有投球策略，「攻擊好球帶、不要投得太閃」。

張喜凱提到，下勾投手少見，教練團也有提醒他，與其在意球速，更要重視控球，如果沒有控球，就沒辦法發揮怪投優勢，目前調整進度約80%，「感覺還不錯，很期待明天的比賽」。（編輯：張芷瑄）1090207