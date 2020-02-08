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劉昱言曾懷疑自己 石垣島無失分跨出好的第一步

最新更新：2020/02/08 17:26

（中央社記者謝靜雯石垣市8日電）樂天桃猿隊與羅德隊交流賽，總計6任投手僅劉昱言沒有失分，劉昱言去年因膝傷影響出賽，甚至一度懷疑自己不適合，今天交流賽好表現，總教練曾豪駒讚：「第一步踩得不錯」。

中職樂天桃猿隊今天與日職千葉海洋羅德隊在石垣島舉行交流賽，桃猿隊總計6任投手出賽，總計被敲出24支安打，包括4發全壘打，失掉20分，終場以4比20吞敗，6任投手僅劉昱言投1局無失分，表現不錯。

劉昱言去年春訓官辦熱身賽時膝蓋受傷，傷後休息約一週開始恢復訓練，但是傷勢反覆，季中二軍出賽，投球姿勢有點跑掉，心理壓力跟著來，劉昱言坦言：「那時候感覺一團糟，我進到職棒也蠻久了，心裡有目標想要達成，心理壓力影響，整個感覺都亂掉了。」

「我那時一度覺得我是不是不適合這個地方」，劉昱言特別感謝二軍投手教練林敬民，林敬民不斷鼓勵他不要急，這只是過程，時間到了就會好，「是林敬民一直鼓勵我，把我拉上來」。

劉昱言上一次正式賽出賽是去年6月在中職二軍出賽，今天石垣島交流賽登板後援，是相隔許久的對外實戰，面對羅德隊首名打者被敲出安打，但接著連抓3個出局數，沒有失分。

劉昱言表示，現在就算被打安打也不會有太大的影響，至少可以跟打者對決，比賽才能繼續下去，以前常常投過多保送，讓比賽變得難以掌控。

劉昱言也提到，之前到石垣島打交流賽時，會想著要表現好給教練看，看能不能爭取開季一軍名單，但這次參賽，只想著把一直以來的訓練展現出來，控制好能掌握的部分。

曾豪駒表示，劉昱言這段期間持續補強身體，訓練非常投入，今天比賽是剛開始的第一步，「這一步踩得不錯，希望他維持穩定表現」，桃猿隊目前陣中缺穩定的左投，若劉昱言持續拿出好表現，將會爭取到不少機會。（編輯：張芷瑄）1090208

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