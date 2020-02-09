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談MLB涉賭安打王羅斯 川普：該讓他進名人堂

最新更新：2020/02/09 11:58

（中央社洛杉磯8日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB生涯安打數最多的彼得羅斯（Pete Rose）因涉賭聲名狼籍，但美國總統川普（Donald Trump）今天推文表示，彼得羅斯應該獲選進入名人堂。

彼得羅斯是大聯盟史上，生涯安打數最多的紀錄保持人，他在擔任辛辛那提紅人總教練期間對比賽下注，1989年遭到大聯盟處以永久禁賽。

川普在推特上發文說：「彼得羅斯1963年到1986年，在MLB打了24個球季，共敲出4256支安打，比其他任何球員還多，他雖然賭博，但只押自己的球隊贏球，且已為此付出10年的代價，所以該是時候讓彼得羅斯進名人堂了。」

因為休士頓太空人捲入作弊醜聞，相關懲處未溯及球員，這促使彼得羅斯上週請求MLB主席曼佛瑞德（Rob Manfred）將他自禁賽名單中除名，以獲得名人堂票選資格。

彼得羅斯認為應取消對他的禁令，因為曼佛瑞德決定不處罰（太空人）其他被控違反規定的球員。

彼得羅斯在請願書中指出：「不能針對彼得羅斯設立一套標準，其他人又是一套標準。沒有客觀標準或分類，可以區分彼得羅斯的違規行為，與其他被MLB輕判的罪行（有所不同）。」

調查發現彼得羅斯對紅人在內的MLB球賽非法下注後，前MLB主席吉馬提（A. Bartlett Giamatti）將彼得羅斯禁賽。

儘管不承認違反MLB規章第21條禁止球員對比賽下注的規定，彼得羅斯仍在1989年簽署同意書，同意終身離開棒球圈。

儘管對自己下注棒球賽一事否認了15年，彼得羅斯2004年在自傳「我的無形牢籠（暫譯）」（My Prison Without Bars）中坦承，他曾在1980年代對比賽下注。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1090209

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