詹智堯自聘訓練師強化打擊 帶領年輕野手不藏私

（中央社記者謝靜雯石垣市9日電）樂天桃猿隊37歲野手詹智堯，自聘訓練師強化揮棒速度，被總教練曾豪駒點名今年準備狀況不錯、值得期待；身為資深野手，詹智堯不吝於與年輕球員分享經驗，盼讓團隊越來越好。

詹智堯過往是桃猿隊主力中外野手，但近年因為大小傷勢影響，一軍出賽機會不如往年，去年整季一軍出賽僅35場，為目前為止中職生涯單季最少出賽數，去年球季一軍打擊率2成53。

詹智堯季後自聘訓練師，在打擊方面做了許多調整，包括打擊方面的發力、球棒的控制，以及力量的運用，也提到以往會想要用很多的力量去打球，經過訓練師幫忙調整修正，加強揮棒速度，速度越快，擊球的效率會提高。

隨著年紀增加，詹智堯坦言，明顯感受到身體的恢復不如過往，年輕時可能睡一覺痠痛的感覺就會消失，現在要常常往防護室跑，治療、放鬆、冰水療、熱水療，需要比以往更加照顧自己的身體。

詹智堯是桃猿陣中資深野手，年輕外野手如成晉、林知譽也都喜歡跟著詹智堯。詹智堯表示，過去統一獅隊首席教練高志綱曾告訴他，有什麼問題就要主動發問，學長們不會知道你要什麼，要主動尋找答案，他也希望陣中年輕選手可以主動。

教練團期待詹智堯能帶領陣中年輕外野手們，詹智堯笑說，會與年輕球員們分享經驗，若他們遇到問題，「我們都是有問必答」，與年輕球員們互相討論、分享，大家都是為了成績，希望讓球隊越來越好。（編輯：張雅淨）1090209