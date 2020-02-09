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雙城退出三方交易 紅襪貝茲轉戰道奇生變

最新更新：2020/02/09 15:57

（中央社明尼蘇達州明尼阿波利斯8日綜合外電報導）MLB涉及3隊的交易，讓紅襪2018年的年度最有價值球員（MVP）貝茲可望轉戰道奇，但在雙城考慮退出的情況下，這起3方交易恐將告吹。

「明尼阿波利斯明星論壇報」（The Minneapolis Star Tribune）今天報導指出，雙城對於要達成協議，感到「非常悲觀」。

這起3方交易原訂的內容是，洛杉磯道奇獲得紅襪的當家外野手貝茲（Mookie Betts）、強力左投普萊斯（David Price）等，波士頓紅襪獲得雙城右投格拉泰羅（Brusdar Graterol）、道奇外野手維杜格（Alex Verdugo），明尼蘇達雙城獲得道奇的日籍右投前田健太。

紅襪因為對格拉泰羅的健康感到憂心，使交易產生變數，格拉泰羅2016年曾接受俗稱「湯米約翰」（Tommy John）手術的手肘韌帶置換手術，2019年肩膀也曾動刀。

紅襪之所以投入這起3方交易，是希望格拉泰羅能擔任先發投手，但在從雙城手中獲得他的健檢報告後，認為他可能比較適合後援投手的角色。

因此紅襪要求雙城在交易中多提供農場前十名的頂級新秀，但雙城並不願意。

若雙城退出這起3方交易，紅襪、道奇可能自行交易，或另找其他球隊取代雙城，完成3方交易。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1090209

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