HBL陳昱潔傷癒歸隊 南山力克永仁開紅盤

108學年度高中籃球聯賽（HBL）8強賽9日開打，女子組南山高中（白）以85比81擊敗永仁高中（紅）。中央社記者徐肇昌攝 109年2月9日

（中央社記者龍柏安台北9日電）去年4月左膝動刀、缺陣超過10個月的南山高中主力中鋒陳昱潔，今天在HBL 8強首度亮相，自評狀況僅恢復6成的她，仍幫助球隊以85比81扳倒強敵永仁高中，開出紅盤。

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男、女8強賽，今天在台北和平籃球館與台北體育館兩地開打，女子組衛冕軍南山，預賽少了陳昱潔的戰力，僅以B組第2晉級8強，今天首戰就強碰上季亞軍永仁，戰況也一如預期激烈，南山靠著比賽結束前18.2秒內4罰俱中，才以4分之差拿下勝利。

陳昱潔出賽28分鐘，攻下15分、4籃板與2助攻，卻也發生5次失誤，不過她在比賽結束前最後18.2秒兩罰俱中，穩住球隊軍心，助球隊頂住對手猛烈反撲。

相隔10個月重返球場，陳昱潔直呼「很緊張」，也苦笑身旁隊友幾乎全部換了人，雖然是贏球功臣之一，賽後她仍謙虛地說：「感謝隊友carry我，南山沒有非我不可。」

南山教頭李陸臻認為，今天是最重要的一場比賽，她也告訴球員，正因永仁是支強敵，若能從強隊手中拿下1勝，距離4強又近了一步。

談到愛徒的表現，李陸臻只給了恰好及格的60分，她強調，她希望陳昱潔扮演好穩定軍心的角色，不需急著表現飆高分，她認為陳昱潔太想要表現，領導和溝通的部分做得不夠好，接下來會利用比賽繼續調整。（編輯：管中維）1090209

108學年度高中籃球聯賽（HBL）8強賽9日開打，女子組南山高中（白）最後以85比81擊敗永仁高中（紅），南山球員進攻時遭到嚴密防守。中央社記者徐肇昌攝 109年2月9日