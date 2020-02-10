木棒聯賽開打 曾祈勳8.2局好投花體勝強恕

108學年度高中棒球聯賽（木棒組）10日今天開打，花蓮體中與強恕中學首戰交手，花體先發投手曾祈勳8.2局好投壓制，終場花體以4比3拿下勝利。（學生棒球聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 109年2月10日

（中央社記者謝靜雯台北10日電）108學年度高中棒球聯賽（木棒組）預賽今天開打，花蓮體中與強恕中學首戰交手，花體先發投手曾祈勳8.2局好投壓制，打線9局把握機會搶分，終場以4比3拿下勝利。

高中木棒聯賽在全台各地球場開打，為了防範新型冠狀病毒，參賽球隊及工作人員進場前都必須量體溫，並調查旅遊史。

花蓮體中今天首戰與強恕中學交手，兩隊5局打完0比0僵持不下，強恕6局靠著錢偉權、張旭連續安打，吳宗祐選到保送、攻占滿壘，陳勗誠敲出清壘三壘安打，一口氣送回3分。

花體7局上反攻，開路先鋒林逸翔敲安開啟攻勢，再靠著守備失誤及保送攻占滿壘，先藉滾地球跑回1分，曾祈勳敲出左外野飛球，造成對方守備失誤，一口氣追回2分、扳平比數，9局上再靠著失誤、曾宇慶二壘安打送回超前分，順利拿下比賽勝利。

花體先發投手曾祈勳，今天總計用105球投8.2局，被敲6支安打、失掉3分，有效壓制對手打線，也是球隊搶勝大功臣。

花體總教練劉義傳表示，曾祈勳是陣中最穩定的投手、不會怯場，「他是四分之三側投，伸卡球有威力，搭配幅度小的滑球及大曲球混淆打者，加上平常練習量足夠，所以能撐長局數」。

曾祈勳透露，過去單場最多投不超過100球，這場比賽用球數是目前為止生涯最多，因為贏球所以很有成就感，對自己的滑球和伸卡球都很有信心。

曾祈勳小時候與父親打壘球玩出興趣、加入棒球隊，國三時曾代表花蓮縣參加華南金控青少棒賽奪冠，卻錯失國手，高中給自己的目標，希望可以拚U18青棒賽國手。

花體上一屆木棒聯賽在第二階段（24強）止步，劉義傳說，「今年階段性目標是打進第三階段（16強），然後再拚進第四階段（12強）。」（編輯：管中維）1090210