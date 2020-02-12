威廉森轟生涯新高31分 鵜鶘3連勝拓荒者

（中央社紐奧良11日綜合外電報導）美國職籃NBA新秀威廉森今天攻下生涯新高31分，加上本場比賽獲17分的哈特在關鍵第3節拿下12分，讓紐奧良鵜鶘138比117擊敗波特蘭拓荒者。兩隊本季3次對戰，鵜鶘保持全勝。

因腳踝扭傷缺席1場比賽的威廉森（Zion Williamson）今天歸隊，攻下全場最多31分外，還有9籃板、5助攻進帳，哈特（Josh Hart）則是入替因腳踝扭傷、連兩戰缺陣的殷格拉姆（Brandon Ingram），擔任先發。

鵜鶘上半場一度落後達16分之多，但逐漸將差距縮小，半場打完只剩2分落後，並在第3節拉出單節41比21的猛攻。

拓荒者雙槍里拉德（Damian Lillard）及麥卡倫（CJ McCollum）今天雙雙攻下全隊最高20分，安東尼（Carmelo Anthony）挹注18分，懷特塞德（Hassan Whiteside） 有17分、14籃板的「雙十」成績。

但里拉德今天16投僅6中，其中4次在三分線外出手全部落空；上一次在12月對上鵜鶘，里拉德21次出手也只命中6球，三分球10投盡墨，僅拿18分。

拓荒者目前排名西區第9，鵜鶘今天贏球，本季對上拓荒者的戰績，提升為3勝0敗，並因此於明星賽之前，把落後拓荒者的差距縮小剩下1.5場勝差。

下半場開賽後，哈特拿下7分，讓鵜鶘從落後2分，變成73比70，反倒領先3分，創造逆轉比賽的契機。（譯者：：李晉緯/核稿：嚴思祺）1090212