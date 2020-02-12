吳昇峰陳柏毓等業餘4投 將先隨富邦悍將訓練

（中央社記者楊啟芳台北12日電）中華職棒秘書長馮勝賢今天表示，業餘投手包括陳柏毓、余謙、吳昇峰及王宗豪，會先隨富邦悍將練習，其他尚無球隊的王維中、郭俊麟等人，正在規劃讓他們打中職球隊自辦熱身賽。

中華職棒今天下午在高雄召開總教練會議，在這之前，馮勝賢先找富邦悍將總教練兼6搶1東京奧運最終資格賽中華隊總教練洪一中討論相關事宜。

馮勝賢表示，主要是和洪一中報告目前中華隊的進度、日程，還有轉達世界棒壘球總會相關規範，以及旅美、旅日球員的狀況。

馮勝賢也提供給洪一中正在觀察的業餘選手名單，目前打算讓業餘投手余謙、陳柏毓、吳昇峰及王宗豪到富邦悍將訓練，余謙和陳柏毓為去年U18世界盃中華隊奪冠的成員，吳昇峰及王宗豪則為去年世界12強棒球賽中華隊國手。

馮勝賢說：「目前還在協調日期和進度，希望在不影響球隊運作的情況下，讓他們先到富邦悍將訓練，教練可以在旁觀察。」

目前還沒有所屬球隊的旅外球員，張進德本來就隨著悍將練習，王維中及郭俊麟則是跟著樂天桃猿隊訓練。為了能讓中華隊教練團觀察狀況，馮勝賢表示，希望他們能在中職各球隊的自辦熱身賽出賽。

至於曾仁和，目前他在其他地方訓練，中職也在聯繫他的經紀人，還在協調中。馮勝賢表示，「之前也有拜託過桃猿隊總教練曾豪駒，但對這些旅外球員不強制，照他們自己的訓練方式走」。

6搶1中華隊日程部分，業餘選手及無合約所屬球員，預計將在2月17日報到，全體球員則在中職例行賽停賽後的3月23日報到，最終26人名單會在3月26日出爐，3月27至29日會進行非官方的熱力賽。（編輯：張芷瑄）1090212