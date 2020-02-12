HBL泰山內線雙核心逞威 青年4連敗

（中央社記者龍柏安台北12日電）泰山高中今天靠著劉丞勳與蔡宸綱的內線「雙核心」，兩人合力攻下35分、23籃板，肆虐對手禁區，終場81比63輕取青年高中，也逼得對手吞下HBL 8強4連敗。

108年高中籃球聯賽（HBL）男、女8強賽，今天在台北和平籃球館和台北體育館兩地分頭進行，泰山靠著第2節一波23比14甩開對手，終場淨勝對手18分，輕鬆拿下8強賽第3勝。

劉丞勳上演精彩全能秀，除攻下最高的19分，另有17籃板、2助攻、2抄截與2阻攻，而蔡宸綱累積11投8中，也有16分、8籃板、4阻攻、2助攻與2抄截。

泰山教頭廖文彬坦言，今年泰山就是靠這兩支「雙核心」打天下，他也透露，聯賽初期，他給劉丞勳的課題就是多策應，盼望陣中能有更多球員加入進攻行列，這個階段則放手讓愛徒發揮，果然打出聯盟頂級前鋒的表現。

今天比賽打完，劉丞勳在8強場均22.5分排名聯盟第2，平均籃板則以13.5個躍居聯盟榜首，廖文彬說：「大家都在討論南湖高中的江均、汪哲宇、能仁家商王凱裕以及東山高中的林信寬，大家也別忘了泰山的劉丞勳。」

今年高二的劉丞勳坦言，前幾個階段他打得比較保守，這階段開火權解禁後，「我打得比較像自己。」教練把他和聯盟4大前鋒相提並論，他害羞地說：「我才高二，低調一點。」

嘴巴上說要低調，但場上劉丞勳可不低調，今天他在第3節上演一次帥氣地雙手灌籃，也成為全場比賽最大亮點。（編輯：方沛清）1090212