HBL泰山晉級4強 男子組剩餘2門票4隊搶

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男子組8強賽程15日持續展開，晚間在台北和平籃球館由東山高中對上泰山高中，東山前鋒林信寬（中）全場拿下20分，助隊奪勝。中央社記者王騰毅攝 109年2月15日

（中央社記者黃巧雯台北15日電）泰山高中今天在高中籃球聯賽男子組8強賽輸球，但比較對戰優勢，仍繼能仁家商後，成為第2支收下4強入場券球隊。剩餘2張門票，將形成東山、南山、光復、南湖4搶2局面。

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男、女子組8強賽，今天繼續在台北和平籃球館與台北體育館兩地開打。其中，泰山高中對戰東山高中一役，在比賽倒數2分鐘，兩隊差距一度僅剩3分差，東山靠著林信寬連得5分，接管戰局，最終以89比84獲勝。

泰山高中今天輸球後，戰績4勝2敗，但與其他可能晉級的4隊比較戰績，仍具對戰優勢，因此提前搭上4強列車，明天將由東山、南山、光復、南湖爭奪剩餘2張門票。

泰山高中教練廖文彬賽前已知，今天對戰東山一役，無論輸贏，泰山都可提前晉級，但他強調，還是要認真打。

廖文彬分析，主要是贏了該贏的球隊，8天7場比賽，考驗球員體能，考量連勝機率低的情況下，「該贏的比賽要贏下，不能輸要比分的球隊」。

談到今天輸球原因，廖文彬分析，讓林信寬發揮太好，既能得分、又能助攻，加上陣中劉丞勳上半場熄火，防守無法有效壓制對手，導致下半場追分要花更多力氣。

劉丞勳單場貢獻22分、13籃板，直到媒體提醒，才知道球隊已經晉級，他反問：「真的假的。」

上半場表現不佳，劉丞勳表示，主因為東山防守硬，還不太習慣，但下半場有回神、調整過來，但對於球隊輸球，仍對於自身表現感到不滿意。（編輯：戴光育）1090215

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男子組8強戰，15日晚間在台北和平籃球館由東山高中出戰泰山高中，泰山蔡宸綱（前）倒地與對手激烈爭球，互不相讓。中央社記者王騰毅攝 109年2月15日