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HBL女子組4強出爐 南山摘分組第一

最新更新：2020/02/16 19:10

（中央社記者龍柏安台北16日電）永仁高中今天靠著高二前鋒吳嘉怡攻下全場最高的27分，率隊以95比51大破永平高中，加上稍早南山高中也以97比74輕取北一女中，讓南山以分組第一挺進HBL 4強。

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男、女8強賽，今天在台北和平籃球館與台北體育館進行最後一天賽事，上季女子組冠軍南山大勝北一女，以6勝1負攀上龍頭寶座。

永仁與淡水商工同以5勝2負並列第二，但永仁8強賽曾以72比65擊敗淡商，靠著對戰優勢擠下對手、排在第二，北一女則以4勝3負排名第四，吊車尾搭上4強列車。

淡商原有機會爭搶8強龍頭，不料今天面對普門高中，開賽就陷入亂流，首節一波7比31的攻勢打壞行情，終場79比96吞下8強賽第2敗，排名也滑落至第三。

上季HBL女子組季軍普門，今天就算扳倒強敵淡商，由於永仁大勝永平，也粉碎球隊晉級希望，賽後全隊在休息室裡哭成一片。

雖然贏球，能否晉級卻要看對手臉色，普門教頭廖哲億承認這種情緒很複雜，賽後也說：「球賽是很現實的，很多東西沒辦法重來。」

包含上季在內，普門已連續4季挺進4強，今年沒能延續這項傳統，廖哲億坦言，「或許跌了這一跤，會讓我們更珍惜。」（編輯：管中維）1090216

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