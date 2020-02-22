台東體中展現耐心 木棒聯賽延長賽勝北科

（中央社記者謝靜雯高雄22日電）高中木棒聯賽第三階段16強，台東體中今天與北科附工交手，東體球員展現耐心，比賽後半段打擊突破，兩隊鏖戰至延長賽第10局決勝負，林政華再見安率隊以3比2拿下關鍵勝利。

108學年度高中棒球聯賽（木棒組）第三階段賽程，台東體中昨天不敵平鎮高中，今天與北科附工交手，北科附工派出旅外潛力股、王牌投手陳柏毓先發，前6局封鎖東體打線，直到7局才接連被敲安打失掉1分。

北科附工比賽前半段就有攻勢，首局靠著接連安打、觸身球保送、高飛犧牲打先馳得點，5局再添1分，台東體中比賽前半段打線受制，6局打完0比2落後，7局突破陳柏毓封鎖先追1分。

8局台東體中再起攻勢，林政華率先安打，再靠著短打推進、接連2支內野安打，跑回追平分；兩隊9局打完僵持不下，突破僵局制延長賽第10局，東體後援投手胡家豪上半局力守不失分，東體下半局靠著失誤、林政華再見安，順利搶勝。

台東體中總教練葉明嘉表示，北科今天押出陳柏毓先發，比賽前半段雖然沒能突破，但有提醒野手消耗陳柏毓的用球數，等待換投機會，「我們的團隊打擊，對上一般高中投手要得分不是難事」。

台東體中先發投手葉銘輝6.2局失2分，沒讓對手把比分拉開，東體後半段把握機會搶分拿勝，葉明嘉也稱讚，此次木棒聯賽一路打到第三階段，球員們更有耐心，不會急躁的攻擊，昨天輸球後加強守備練習也收成效，今天投打守都有發揮，才能順利拿勝。

台東體中與平鎮高中、北科附工、興大附農同組，取3隊晉級第四階段12強賽，平鎮目前2勝、確定晉級，台東體中、北科附工都是1勝1敗，興大附農目前2敗，其餘2隊晉級關係需等明天比賽結束才會確定。（編輯：張芷瑄）1090222