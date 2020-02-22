UBA謝亞軒執行說好話運動 盼減少口業轉好運

（中央社記者龍柏安台北22日電）今年大專籃球聯賽（UBA），健行科大前鋒謝亞軒一直飽受傷病困擾，在隊友兼室友簡廷兆建議下，約2週前他開始執行「說好話運動」，就是盼能減少口業、幫他轉運。

健行科大今天在108學年度大專籃球聯賽（UBA）男子組8強賽，靠著超強團隊戰力，以96比68輕取中州科大，拉出本季不敗的16連勝。

球隊戰績長紅，但謝亞軒卻高興不起來，因為他從季初開打前，就因腳踝韌帶扭傷缺陣，歸隊後左手拇指又發生撕脫性骨折，讓他第2階段賽事全部報銷，農曆年後練球，髕腱又受傷，就連教練都叫他記得去拜拜。

室友簡廷兆笑說，之前聽人家說過，運動員在場外的生活，決定了場上表現，「就是因為平常謝亞軒場外說話太不檢點，常說些有的沒的，才會讓他這麼倒楣」。

謝亞軒聽了之後，覺得隊友說的好像有些道理，所以他約從2週前開始執行「說好話運動」，還請簡廷兆和林俊吉幫忙監督，只要聽到他說出不好聽的字眼，就用「拳頭」來提醒他，不過每次僅限一拳。

今天面對中州，謝亞軒先發上陣，僅出賽18分鐘的他效率極佳，攻下11分另抓下11籃板，也是全隊唯一得分、籃板都繳出雙位數成績單的球員，他也自認：「自從開始說好話，我的運氣似乎真有比較好一點。」（編輯：張芷瑄）1090222