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湖人雙星聯砍60分 屠宰灰熊笑納4連勝

最新更新：2020/02/22 16:35

（中央社洛杉磯21日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人兩大球星詹姆斯（LeBron James）及戴維斯（Anthony Davis）今天聯手拿下60分，率隊以117比105屠宰客隊曼菲斯灰熊，幫助湖人笑納4連勝。

詹姆斯繳出全場最高的32分，外加7助攻、3籃板、2火鍋。戴維斯則砍下28分、13籃板，湖人全場送出14次火鍋，其中戴維斯搧出7次。

此外，湖人後衛布萊德雷（Avery Bradley）也貢獻14分、3抄截，隊友卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）得到12分。

灰熊傑克森（Josh Jackson）拿下全隊最高的20分，新秀莫蘭特（Ja Morant）挹注17分，克拉克（Brandon Clarke）和迪恩（Gorgui Dieng）各自轟下14分。

第三節灰熊一度落後25分，雖然在第四節將差距拉到84比88，但隨後湖人打出一波13比3攻勢，再將比數拉開到101比87，直到終場前灰熊都無法將差距拉到7分以內。

湖人本季迄今3度對上灰熊每戰皆捷，目前湖人例行賽戰績來到42勝12敗，位居西區聯盟龍頭。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）1090222

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