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陳柏毓木棒聯賽4戰飆27K 更會玩球看見成長

最新更新：2020/02/22 18:06
北科附工王牌投手陳柏毓22日在108學年度高中棒球聯賽（木棒組）16強賽與台東體中交手，再扛先發，儘管6.2局好投，可惜仍無法率隊搶勝。中央社記者謝靜雯攝　109年2月22日
北科附工王牌投手陳柏毓22日在108學年度高中棒球聯賽（木棒組）16強賽與台東體中交手，再扛先發，儘管6.2局好投，可惜仍無法率隊搶勝。中央社記者謝靜雯攝　109年2月22日

（中央社記者謝靜雯高雄22日電）北科附工王牌投手陳柏毓此次木棒聯賽出賽頻繁，今天第三階段與台東體中交手再扛先發，6.2局好投仍無法率隊搶勝，目前出賽累計18.2局投出27K，教練陳炳男直言看見他進步、更會玩球。

北科附工投手陳柏毓是旅外潛力股，此次高中棒球聯賽（木棒組）賽事因為團隊投手戰力吃緊，出賽場次頻繁，第一階段11日對玉里高中先發3局飆7次三振、無失分，13日對崇義高中後援2局，投出3次三振、無失分。

第二階段19日碰上玉里高中再扛先發，陳柏毓總計投7局飆出9次三振、失2分，休息2天後，今天第三階段與台東體中交手，先發用94球投6.2局，僅被敲出4支安打，投出8次三振、失1分，但球隊牛棚失守，延長賽2比3輸球。

陳柏毓目前為止木棒聯賽總計4場出賽，投18.2局飆出27次三振。教練陳炳男表示，陳柏毓本來就是三振型的投手，最近一年幾乎沒有休息，但他是聰明的孩子，知道怎麼在身體疲勞的時候，不硬催球速，善用變化球與打者周旋，「看到他成長很多、更會玩球」。

陳柏毓表示，今天教練團本來設定投5局，但明白球隊投手戰力不夠，如果提前退場，比賽後半段可能會有變數，儘管身體疲勞，但他有自己的配球想法，台東體中打者棒子黏，不會輕易受影響，還是專注將球投進想要的位置。（編輯：吳協昌）1090222

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