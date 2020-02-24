陽岱鋼獲保送官辦熱身賽首度上壘 安打未開張

（中央社記者謝靜雯台北24日電）旅日讀賣巨人隊野手陽岱鋼，官辦熱身賽熄火，今天與廣島隊交手，陽岱鋼9局上場代打，選到保送上壘，目前總計4場出賽9打數安打還沒開張，巨人隊終場以8比9吞敗。

陽岱鋼今年球季力爭出賽機會，但是官辦熱身賽目前為止打擊沒有表現，16日巨人首場官辦熱身賽與橫濱隊交手，陽岱鋼總計2打數沒有安打，22日巨人隊與火腿隊交手，陽岱鋼先發打第2棒、守中外野，總計5打數吞下1K。

23日巨人隊與樂天隊交手，陽岱鋼比賽後半段接替上場，總計2打數沒有安打表現，今天巨人與廣島隊交手，陽岱鋼沒有排在先發打序中，9局代打上場，選到保送上壘，也是官辦熱身賽首度上壘。

陽岱鋼目前為止官辦熱身賽4場出賽，總計9打數沒有安打表現，吞下1次三振，選到1次保送。

今天比賽廣島隊首局就有攻勢，靠著單局5支安打，包括安部友裕全壘打，開賽取得5比0領先，巨人2局下半追回1分，廣島隊3局再靠著接連安打、保送，攻下2分，維持領先優勢。

6局打完，廣島隊7比4領先，7局廣島隊小園海斗開轟，巨人隊7、8局追分，廣島隊9局再靠著小園海斗二壘打送回團隊第9分，巨人隊9局下半追回1分，追分不及，吞下敗仗。（編輯：管中維）1090224