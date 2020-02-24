更多編輯台推薦新聞：
圖解防疫 2/25開學日校園6大對策一次看
生活

圖解防疫 2/25開學日校園6大對策一次看

影片／金恩博士6度登TIME封面 視覺特效公司打虛擬肖像
科技

影片／金恩博士6度登TIME封面 視覺特效公司打虛擬肖像

學測成績查詢看這裡 109年各科5標一覽
生活

學測成績查詢看這裡 109年各科5標一覽

馬哈地辭職拋出震撼彈 政壇板塊位移待觀察
國際

馬哈地辭職拋出震撼彈 政壇板塊位移待觀察

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

黃柏豪開轟廖文揚勝投 味全自辦熱身賽首勝

最新更新：2020/02/24 18:51
中職味全龍隊（圖）自辦熱身賽，24日在斗六棒球場與韓職高陽英雄隊交手，味全以10比5拿下自辦熱身賽首勝。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真　109年2月24日
中職味全龍隊（圖）自辦熱身賽，24日在斗六棒球場與韓職高陽英雄隊交手，味全以10比5拿下自辦熱身賽首勝。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真　109年2月24日

（中央社記者謝靜雯台北24日電）中職味全龍隊今天與韓職高陽英雄隊交手，味全龍隊黃柏豪開轟，郭天信單場3安串聯攻勢，廖文揚中繼2局失1分，味全以10比5拿下自辦熱身賽首勝，廖文揚也拿下勝投。

中職味全龍隊自辦熱身賽，今天在斗六棒球場與韓職高陽英雄隊交手，味全龍隊先發投手曾柏融首局就有狀況，失掉3分，2局續投沒再掉分，今天總計投2局被敲2支安打，投出1次保送、1次三振，失掉3分皆為責失分。

味全龍隊3局啟動牛棚，游宗儒、羅嘉仁、莊玉彬、廖文揚、 森榮鴻、呂偉晟依序登板， 羅嘉仁投1局失掉1分非責失分，最快球速149公里，廖文揚投2局被敲2支安打，包括1發陽春砲掉分，其餘投手都沒有失分，廖文揚拿下勝投。

味全龍隊前3局沒有拿下分數，4局靠著洪瑋漢保送、朱祥麟、郭天信接連安打延續攻勢，單局追回3分，5局打完，味全龍隊3比4落後，味全龍隊6局有攻勢，郭天信、曾陶鎔、林旺衛、劉基鴻接連安打，一口氣攻下4分、翻轉戰局，黃柏豪2分砲，幫助球隊多添保險分。

郭天信單場3打數敲出3安，貢獻1分打點，劉基鴻2安2打點，打擊表現亮眼，味全龍隊自辦熱身賽首勝開張。（編輯：屈享平）1090224

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報