黃柏豪開轟廖文揚勝投 味全自辦熱身賽首勝

中職味全龍隊（圖）自辦熱身賽，24日在斗六棒球場與韓職高陽英雄隊交手，味全以10比5拿下自辦熱身賽首勝。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 109年2月24日

（中央社記者謝靜雯台北24日電）中職味全龍隊今天與韓職高陽英雄隊交手，味全龍隊黃柏豪開轟，郭天信單場3安串聯攻勢，廖文揚中繼2局失1分，味全以10比5拿下自辦熱身賽首勝，廖文揚也拿下勝投。

中職味全龍隊自辦熱身賽，今天在斗六棒球場與韓職高陽英雄隊交手，味全龍隊先發投手曾柏融首局就有狀況，失掉3分，2局續投沒再掉分，今天總計投2局被敲2支安打，投出1次保送、1次三振，失掉3分皆為責失分。

味全龍隊3局啟動牛棚，游宗儒、羅嘉仁、莊玉彬、廖文揚、 森榮鴻、呂偉晟依序登板， 羅嘉仁投1局失掉1分非責失分，最快球速149公里，廖文揚投2局被敲2支安打，包括1發陽春砲掉分，其餘投手都沒有失分，廖文揚拿下勝投。

味全龍隊前3局沒有拿下分數，4局靠著洪瑋漢保送、朱祥麟、郭天信接連安打延續攻勢，單局追回3分，5局打完，味全龍隊3比4落後，味全龍隊6局有攻勢，郭天信、曾陶鎔、林旺衛、劉基鴻接連安打，一口氣攻下4分、翻轉戰局，黃柏豪2分砲，幫助球隊多添保險分。

郭天信單場3打數敲出3安，貢獻1分打點，劉基鴻2安2打點，打擊表現亮眼，味全龍隊自辦熱身賽首勝開張。（編輯：屈享平）1090224