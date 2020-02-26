洋基右投塞維里諾韌帶撕裂將動刀 新賽季報銷

（中央社記者尹俊傑紐約25日專電）美國職棒大聯盟紐約洋基隊春訓傳出噩耗，右投塞維里諾手肘不適，確認為尺骨附屬韌帶部分撕裂。他將接受俗稱的湯米約翰手術重建韌帶，新賽季報銷，預計明年季中才能復出。

去年10月，塞維里諾（Luis Severino）在美國聯盟冠軍系列賽第3戰面對休士頓太空人隊時曾反映右前臂不適。賽季結束後多次檢測結果顯示傷勢無大礙，但他今年2月投入春訓後右前臂持續不適，洋基上週要求他停止投球。

洋基總管凱許曼（Brian Cashman）今天在春訓比賽期間表示，最新檢測顯示塞維里諾右肘尺骨附屬韌帶部分撕裂，醫師認為塞維里諾有必要接受湯米約翰（Tommy John）韌帶重建手術。

凱許曼說，塞維里諾認同醫師意見，打算儘快接受手術，正在思考要找哪位醫師動刀。

台灣旅美投手郭泓志、曹錦輝和陳偉殷都曾接受湯米約翰手術，接受這項手術重建韌帶的投手通常需要超過一年復健，也就是說，塞維里諾不僅新賽季確定報銷，就算復健順利，也可能會錯過明年開季。

洋基上個賽季飽受傷兵困擾，休賽季重整體能訓練團隊，但春訓展開後傷兵仍接連出現。除塞維里諾外，強棒「法官」賈吉（Aaron Judge）肩膀因用力過度而痠痛，左投派克斯頓（James Paxton）也因清除脊椎附近囊腫高掛免戰牌。

在塞維里諾整季報銷、派克斯頓恐缺陣到5月的情況下，洋基開季先發投手輪值只剩休賽季網羅的強投柯爾（Gerrit Cole）、日籍投手田中將大和老將哈普（J.A. Happ），傷癒復出的左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）可能會補上空缺。

上週剛滿26歲的塞維里諾曾兩度入選明星賽，2018年戰績19勝8敗，防禦率3.39，連兩季投超過190局、三振達220次以上。去年2月，洋基與塞維里諾簽下4年4000萬美元延長合約，不少人看好他未來多年扛起洋基王牌重任。

但塞維里諾因右肩旋轉肌群發炎、背闊肌拉傷，去年賽季幾乎都待在傷兵名單上，直到季末才在大聯盟出賽，例行賽季先發3場，1勝1敗，防禦率1.50。（編輯：陳永昌）1090226