防疫繃緊神經 港都盃田徑賽婉拒中港澳選手

（中央社記者王淑芬高雄26日電）2020年港都盃全國田徑錦標賽今天起在國家體育場登場，武漢肺炎疫情升溫，主辦單位取消開幕活動並婉拒中港澳等外籍選手參賽，裁判及志工全程戴口罩，選手非賽事期間也要戴口罩。

2020年港都盃全國田徑錦標賽，今天起到3月1日在國家體育場點燃戰火，逾4000名好手參賽爭奪佳績。時值武漢肺炎疫情肆虐，競賽仍照常舉行，防疫是否落實備受關注。

高雄市體育會田徑委員會總幹事沈煥瑤指出，競賽之所以要舉辦是因為此錦標賽是全中運的資格賽，事關國中及高中選手資格取得，也是亞青國手選拔賽田協指定賽事之一，更是奧運培訓隊的測試賽，包括有「台灣最速男」之稱的楊俊瀚、陳傑等好手，都將披掛上陣。

沈煥瑤表示，這場田徑賽也是5月份全大運的熱身賽，還是教育部及高雄市教育局認可升學積分的賽事，如期舉行競賽有其必要性。

田徑錦標賽為了落實防疫，要求裁判、志工及工作人員全程戴口罩，選手非賽事期間也要戴口罩，體育場的入口有量測體溫的管制，防疫做得滴水不漏。

尤其還取消開幕活動，改由活動大會會長莊啟旺帶領貴賓步行繞操場一圈，並向教練、裁判及選手揮手致意，為他們加油打氣。

另外，主辦單位因應防疫而婉拒中國、香港、澳門、日本、韓國等外籍選手參賽，全面控管防疫，不敢怠忽。除了在入口處設體溫量測、提供酒精消毒，現場還設有醫護人員及通報機制，公共空間定時消毒，並要求選手與教練做好自主性健康管理。（編輯：張雅淨）1090226

2020年港都盃全國田徑錦標賽26日在高雄左營國家體育場登場，因應武漢肺炎疫情，主辦單位防疫措施滴水不露。中央社記者王淑芬攝 109年2月26日

2020年港都盃全國田徑錦標賽26日在高雄左營國家體育場登場，因應武漢肺炎疫情，裁判全程戴口罩。中央社記者王淑芬攝 109年2月26日