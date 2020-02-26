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NBA東區冠軍前哨戰 公鹿逆轉擒暴龍50勝落袋

最新更新：2020/02/26 15:01

（中央社洛杉磯25日綜合外電報導）靠著「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）全場19分之助，密爾瓦基公鹿今天108比97分逆轉戰局，擒下去年美國職籃NBA總冠軍多倫多暴龍，笑納本季第50勝。

在這場堪稱東區冠軍前哨戰的比賽中，公鹿讓大家看到什麼叫做宰制下半場的表現，在暴龍主場豐業銀行體育場（Scotiabank Arena）帶走勝利。

暴龍上半場打完還以52比50領先，但公鹿第3節隨即以超猛表現還以顏色，把分數拉開到兩位數的領先。

第3節公鹿單節打出34對19的比分，雖然暴龍在終場前2分鐘追到僅剩7分落後，看來仍大有可為，但「字母哥」適時的三分中的，又把分數拉開到104比94的10分差，大勢底定。

字母哥全場除投進19分，另抓下19籃板、貢獻8次助攻，但也有4次失誤。

公鹿今天得分最高的是密道頓（Khris Middleton）的22分，他另挹注8籃板和3助攻。

公鹿目前戰績為全聯盟最佳的50勝8敗，在東區領先排第2的暴龍，季後賽門票已經提前到手。

暴龍目前戰績落到42勝16敗，但仍穩居東區第2，闖進季後賽應無懸念。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090226

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