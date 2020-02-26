HBL決賽首度關門打 每隊放寬50人進場

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男、女4強決賽將於3月7、8日在台北小巨蛋開打，26日在台北舉辦賽前記者會，體育署長高俊雄（右5）與4強球隊選手代表合影。中央社記者張新偉攝 109年2月26日

（中央社記者龍柏安台北26日電）體育署長高俊雄今天表示，由於COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情仍未趨緩，獲得教育部同意，3月7、8日在台北小巨蛋的高中籃球聯賽（HBL）決賽，將維持關門舉行。

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男、女最終4強決賽將於3月7、8日在台北小巨蛋舉行，高俊雄今天受訪時表示，3週前的8強賽做出「關門」舉行的決定後，就曾表示決賽會依當時疫情狀況再做決定。

高俊雄說，目前疫情仍嚴峻，為確保學生升學權益，決定HBL決賽維持關門舉行的方案，另一方面為符合HBL傳統，4強隊伍球員家長可陪同球員進場，因此也將每隊進場的隊職員人數，從8強賽的30人增加至50人。

高中體總秘書長朱彩鳳透露，為防堵疫情擴散，家長陪同入場後需坐在觀眾席上，也會採「梅花座」，每人至少相隔1公尺以上，所有的防疫措施與上個階段相同，入場得先量體溫、也要用酒精消毒，「我們防疫的規格雖然相同，但過程會更嚴謹。」

朱彩鳳也說，4強球隊的球員與家長攜手入場，不僅是HBL傳統，「也是孩子們的期待，我希望保留這種感動，也能符合孩子們的期待。」

泰山高中高三控衛彭柏樺承認，少了觀眾進場加油，當然有點可惜，但至少不會給他們留下遺憾，加上仍有轉播，無法進場的親朋好友，還是可以透過電視看到他們場上表現。（編輯：吳協昌）1090226

108學年度高中籃球聯賽（HBL）男、女最終4強決賽將於3月7、8日在台北小巨蛋舉行，體育署長高俊雄（圖）26日表示，由於武漢肺炎疫情仍未趨緩，獲得教育部同意，4強決賽將維持關門舉行。中央社記者張新偉攝 109年2月26日

108學年度高中籃球聯賽（HBL）即將進入最後階段，決賽賽前記者會26日在台北舉行，男、女子組4強球隊教練與選手代表出席，宣示將為隊力拚榮耀。中央社記者張新偉攝 109年2月26日

108學年度高中籃球聯賽（HBL）26日在台北舉行決賽賽前記者會，女子組北一女中田定加（左起）、永仁高中楊芷昀、淡水商工王玥媞與南山高中陳昱潔等人出席。中央社記者張新偉攝 109年2月26日