UBA梁孟勤無心插柳 北市大因禍得福

（中央社記者龍柏安台北2日電）去年就要畢業的梁孟勤，因學分未達標準被迫延畢一年，當時計畫打完10月全國運動會後就要專心唸書，沒想到陰錯陽差下竟續留北市大女籃陣中，教練錢薇娟笑說：「因禍得福。」

108學年度大專籃球聯賽（UBA）女子組6強賽，今天在台北體育館進行第2天賽事，台北市大靠著點點開花攻勢，終場91比60大勝台灣大學，也取得6強賽的2連勝。

梁孟勤高中就讀高雄小港高中，是高中籃球聯賽（HBL）乙級全國第3，沒有顯赫資歷的她，剛進入北市大籃球隊時，與教練觀念磨合一度讓她很受挫，「那時每天回家都想哭。」

錢薇娟坦言，梁孟勤的個人能力不錯，但缺乏球場正確觀念，剛開始訓練，「她痛苦，我也痛苦。」所幸歷經4年磨合，梁孟勤也跟上進度。

錢薇娟爆料，梁孟勤原本去年暑假就要畢業，去年球隊去苗栗比賽，「我才發現她怎麼還在球隊裡，還跟球員說學姐很有心，一問才知道是延畢。」

從每天都想哭，到如今「大五」還在陣中，梁孟勤笑說：「當時心想既然都已經來了台北，就認真打完4年吧，只是沒想到現在居然要打第5年。」

延畢當下為何沒讓教練知道，梁孟勤解釋，當時她預計打完10月的全運會後，就要褪下戰袍，為了保持體能，才一直隨球隊訓練。至於為何現在還會出現在球場上，她苦笑說：「因為我逃跑沒成功。」（編輯：張雅淨）1090302