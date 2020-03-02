更多編輯台推薦新聞：
台灣防疫日本要學習 日媒捧台批日點閱飆高
國際

台灣防疫日本要學習 日媒捧台批日點閱飆高

武漢肺炎影響 奧運棒球6搶1資格賽延至6/17
運動

武漢肺炎影響 奧運棒球6搶1資格賽延至6/17

港片食神取景地珍寶海鮮舫 不敵武漢肺炎疫情暫停營業
兩岸

港片食神取景地珍寶海鮮舫 不敵武漢肺炎疫情暫停營業

專題／武漢肺炎疫情衝擊餐飲業 掀汰弱留強生存戰
產經

專題／武漢肺炎疫情衝擊餐飲業 掀汰弱留強生存戰

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
韓國口罩限購5片 民眾不畏低溫凌晨排隊搶購
首頁 / 運動

UBA梁孟勤無心插柳 北市大因禍得福

最新更新：2020/03/02 16:13

（中央社記者龍柏安台北2日電）去年就要畢業的梁孟勤，因學分未達標準被迫延畢一年，當時計畫打完10月全國運動會後就要專心唸書，沒想到陰錯陽差下竟續留北市大女籃陣中，教練錢薇娟笑說：「因禍得福。」

108學年度大專籃球聯賽（UBA）女子組6強賽，今天在台北體育館進行第2天賽事，台北市大靠著點點開花攻勢，終場91比60大勝台灣大學，也取得6強賽的2連勝。

梁孟勤高中就讀高雄小港高中，是高中籃球聯賽（HBL）乙級全國第3，沒有顯赫資歷的她，剛進入北市大籃球隊時，與教練觀念磨合一度讓她很受挫，「那時每天回家都想哭。」

錢薇娟坦言，梁孟勤的個人能力不錯，但缺乏球場正確觀念，剛開始訓練，「她痛苦，我也痛苦。」所幸歷經4年磨合，梁孟勤也跟上進度。

錢薇娟爆料，梁孟勤原本去年暑假就要畢業，去年球隊去苗栗比賽，「我才發現她怎麼還在球隊裡，還跟球員說學姐很有心，一問才知道是延畢。」

從每天都想哭，到如今「大五」還在陣中，梁孟勤笑說：「當時心想既然都已經來了台北，就認真打完4年吧，只是沒想到現在居然要打第5年。」

延畢當下為何沒讓教練知道，梁孟勤解釋，當時她預計打完10月的全運會後，就要褪下戰袍，為了保持體能，才一直隨球隊訓練。至於為何現在還會出現在球場上，她苦笑說：「因為我逃跑沒成功。」（編輯：張雅淨）1090302

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報