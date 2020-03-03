黃暐傑1局無失分救援成功 朱立人2打數無安打

（中央社記者謝靜雯台北3日電）美國職業棒球大聯盟熱身賽，克里夫蘭印地安人隊今天對德州遊騎兵隊，遊騎兵投手黃暐傑後援1局無失分，球隊以3比2拿勝，黃暐傑奪救援成功，印地安人捕手朱立人2打數無安打。

朱立人（登錄為Kungkuan Giljegiljaw，吉力吉撈．鞏冠）沒被排入先發打序中，4局攻守交換時接替蹲捕、打第5棒，6局打擊機會敲出游擊方向滾地球出局，8局再敲出游擊方向滾地球，總計2打數沒安打。

兩隊前3局僵持不下，遊騎兵4局靠失誤、保送、安打先馳得點，印地安人隊5局追分，靠失誤、接連2支安打攻下2分超前比數，遊騎兵5局下半再起攻勢，靠單局3支安打、高飛犧牲打追回2分，再度要回領先。

兩隊8局打完，遊騎兵維持3比2領先，黃暐傑9局接手後援，面對首名打者投保送，接著讓打者敲出滾地球製造雙殺，2人出局後被敲出安打，再讓打者敲出內野飛球出局，完成任務。

黃暐傑總計投1局被敲1支安打，投出1次保送，力守不失分，拿下救援成功，目前大聯盟熱身賽總計2場出賽，投2局被敲2支安打，失掉1分責失分，出賽防禦率4.50。（編輯：李明宗）1090303