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憂武漢肺炎疫情 非洲籃球聯盟延後開打

最新更新：2020/03/04 12:52

（中央社紐約3日綜合外電報導）由於擔心武漢肺炎疫情，美國職籃NBA和國際籃球總會（FIBA）今天一致決定，即將於今年展開的非洲籃球聯盟賽事將會延後開打。

非洲籃球聯盟是由NBA和FIBA共同催生，賽事原訂13日在西非國家塞內加爾的首都達卡（Dakar）開打。

非洲籃球聯盟主席佛爾（Amadou Gallo Fall）在聲明中說：「塞內加爾政府對與武漢肺炎有關、日益嚴重的健康問題做出了建議，因此非洲籃球聯盟的第一個賽季將會延後開打。」

佛爾說：「對於具歷史意義的聯盟賽事無法如期開打，我感到非常失望，但我非常期待在稍後的日子裡，能推出非洲籃球聯盟的賽事。」

非洲籃球聯盟有12支球隊參賽，這些球隊分別來自馬利（Mali）首都巴馬科（Bamako）、摩洛哥（Morocco）的塞拉（Sale）、喀麥隆（Cameroon）首都雅恩德（Yaounde）、莫三比克（Mozambique）首都馬布托（Maputo）、馬達加斯加（Madagascar）的瓦卡南卡拉特拉（Vakinankaratra）、阿爾及利亞（Algeria）首都阿爾及爾（Algiers）、盧安達（Rwanda）首都基加利（Kigali）、安哥拉（Angola）首都魯安達（Luanda）、奈及利亞（Nigeria）的哈考特港（Port Harcourt）、突尼西亞（Tunisia）的摩納斯蒂（Monastir）、埃及（Egypt）的吉薩（Giza）和達卡（Dakar）。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1090304

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