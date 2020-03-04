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武漢肺炎台灣4日無新增個案 累計42人確診
首頁 / 運動

摩洛哥柔道大獎賽突取消 連珍羚將返日備戰

最新更新：2020/03/04 13:50

（中央社記者黃巧雯台北4日電）原定3月6日在摩洛哥拉巴特舉行的柔道大獎賽，受到武漢肺炎疫情影響，當地政府取消各項國際賽事，包括摩洛哥大獎賽，而已抵達當地的台灣旅日柔道好手連珍羚，將返回日本備戰。

武漢肺炎疫情持續擴大，造成多項體育賽事延期、取消或更改地點舉行，由於位於北非摩洛哥近日出現首起武漢肺炎確診病例，當地政府嚴陣以待，決定取消國際賽事、展覽與大型活動，而國際柔道總會也在官網發布聲明，已接獲通知，將取消6日至8日舉行的摩洛哥柔道大獎賽。

台將這次有連珍羚、商瑠羽等人參賽，分別參加女子57公斤級、70公斤級項目，其中去年摘金的連珍羚，高居頭號種子。

中華民國柔道總會秘書長呂美儀表示，選手們已提前出發，並抵達摩洛哥，儘管賽事取消，但主辦單位仍依照原定計畫，先安排選手入住飯店休息。

2020東京奧運柔道參賽資格主要依據國際柔道總會所公布自2018年5月25日至2020年5月24日期間參賽累積的積分，各量級奧運積分排名前18名選手將取得參賽資格，或經由各洲配額出線。

連珍羚目前奧運積分排名第10，仍在安全名單內，後續也將盡快返回日本備戰。（編輯：張芷瑄）1090304

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