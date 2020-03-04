UBA世新擊敗台師大 攜北市大晉級4強

（中央社記者龍柏安台北4日電）世新大學今天靠著王牌中鋒林蝶，攻下全場最高的21分、17籃板與5抄截，率隊以84比74扳倒台師大，也摘下第3勝，攜手與北市大雙雙提前晉級UBA最終4強。

108學年度大專籃球聯賽（UBA）女子組6強賽，在台北體育館進行第4天賽事，今天世新贏球後，與北市大雙雙以3勝1負之姿提前晉級，最後兩張4強門票誰屬明天才能揭曉。

6強賽連打4天，林蝶賽後坦言的確有些吃力，她開玩笑說：「可能早上忘記吃維他命B群了。」她表示，賽前就知道面對台師大贏球就能晉級，如今順利達標，更豪氣地說：「4強只是基本盤，關鍵是後面4強賽的表現。」

今年季前羅培甄與羅培儀這對姊妹花，從上季冠軍佛光大學帶槍投靠世新。羅培甄表示，外界都在看她們加入世新後，究竟能不能強化新東家戰力，不過她沒有多想，就是打好自己的球。

如今世新順利摘下4強門票，即將進軍小巨蛋，羅培甄也開玩笑說：「好像每年都要去打卡。」她強調，雖然還不知道4強對手會是誰，不過「拿冠軍是一定要的。」

靠著世新贏球，北市大也跟著一起挺進4強，北市大教頭錢薇娟坦言，今年她給球隊的目標就是4強，如今順利達標，她也直呼：「連打4天太累了，不要說球員，我都累了。」（編輯：張雅淨）1090304